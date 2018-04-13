новости
новости
Регистрация
С 16 апреля на дороги Тульской области выходит мотогруппа ГИБДД

С 16 апреля на дороги Тульской области выходит мотогруппа ГИБДД

ДПС продолжит работу по предупреждению ДТП на автомототранспорте, в том числе и в составе скрытого патруля, и будут осуществлять контроль за дорожным движением.

Основные причины ДТП с участием водителей мотоциклов – превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в так называемую «слепую зону» видимости.

Значительное количество ДТП происходит в следствии нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, по причине неправильного выбора и несоблюдения безопасной дистанции в различных дорожных условиях.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт, о необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 14:15 +2
Другие статьи по темам
Событие
мотогруппаГИБДДскрытый патруль
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Житель Воловского района насмерть забил собутыльника
Житель Воловского района насмерть забил собутыльника
Детей из закрытого за нарушения тульского детсада «Тулячок» перевели в соседние учреждения
Детей из закрытого за нарушения тульского детсада «Тулячок» перевели в соседние учреждения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.