С 16 апреля на дороги Тульской области выходит мотогруппа ГИБДД
ДПС продолжит работу по предупреждению ДТП на автомототранспорте, в том числе и в составе скрытого патруля, и будут осуществлять контроль за дорожным движением.
Основные причины ДТП с участием водителей мотоциклов – превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в так называемую «слепую зону» видимости.
Значительное количество ДТП происходит в следствии нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, по причине неправильного выбора и несоблюдения безопасной дистанции в различных дорожных условиях.
Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт, о необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.