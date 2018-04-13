С 16 апреля на дороги Тульской области выходит мотогруппа ГИБДД

Основные причины ДТП с участием водителей мотоциклов – превышение скоростного режима, нарушения правил маневрирования, где мотоциклисты при перестроении часто попадают в так называемую «слепую зону» видимости.



Значительное количество ДТП происходит в следствии нарушения правил расположения транспортного средства на проезжей части, по причине неправильного выбора и несоблюдения безопасной дистанции в различных дорожных условиях.



Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям мототранспорта о необходимости соблюдения установленного скоростного режима, важности использования мотошлема и специальных средств защиты, соблюдения требования о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт, о необходимости контролировать дистанцию и боковой интервал и использовать светоотражающие элементы на одежде или на мотоцикле при движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости.