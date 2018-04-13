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На фестивале «Дикая Мята» откроется «Диафильминариум»
фото из архива Myslo

На фестивале «Дикая Мята» откроется «Диафильминариум»

В этом году на фестивале «Дикая Мята» появятся новые площадки «Диафильминариум» и барная викторина OMG.

Несмотря на традиционно большое число развлечений, фестиваль «Дикая Мята» открывает в этом году новые площадки: «Диафильминариум» и барную викторину OMG.

«Диафильминариум» – это пространство, где любой желающий сможет вспомнить детство, погрузившись в просмотр диафильмов. «Диафильминариум» предлагает богатую коллекцию. Здесь вы найдете рассказы для детей, сказки народов мира и сюжеты советской фантастики. Каждый желающий сможет сам выбрать сказку и прочесть ее. Просмотры будут сопровождаться легкой электронной музыкой: ambient, dub, new age и др.

Также на территории фестиваля будет работать площадка развлекательной музыкальной викторины OMG. В викторине будут принимать участие небольшие команды, которым предстоит ответить на вопросы о музыке и кино.

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Фестиваль любви, свободы и музыки «Дикая Мята» будет проходить с 9 по 11 июня в деревне Бунырево в одиннадцатый раз. На трёх сценах выступят 70 исполнителей из 10 стран. Основные хедлайнеры фестиваля: BrainStorm, Mgzavrebi, Браво, 25/17, The Hatters, MUJUICE, Animal ДжаZ, Аффинаж, Oligarkh, Brothers Moving, Yuko, Lucille Crew и многие другие. В этом году к лайнапу фестиваля присоединилась Земфира. Подробности о фестивале читайте в афише.
 

Автор: Настя Якушина, сегодня, в 13:46 +1
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