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В Пролетарском районе Тулы снесли аварийный дом: видео
Фото и видео Юлии Александровой.

В Пролетарском районе Тулы снесли аварийный дом: видео

Дом был нежилой и неоднократно горел.

12 апреля в Туле на пересечении ул. Пролетарской и Ложевой снесли аварийный дом. Подробнее об этом журналистам рассказал глава Пролетарского округа Сергей Шестаков:

– Снос домов ведётся в рамках поручения главы администрации по приведению фасадов зданий в надлежащий вид. В этом доме были прописаны 28 человек, он был нежилой и неоднократно горел. К собственнику обращались с предложением привести в порядок дом, но он не предпринимал никаких мер. В связи с этим администрация района обратилась к приставам, а после — в суд. На основании решения суда о сносе дом был демонтирован.
 

Этот дом стал уже третьим на ул. Пролетарской, который снесли. В судах сейчас рассматриваются ещё пять исков о сносе домов, которые расположены на ул. К. Маркса.
 
По словам Шестакова, согласно поручению главы администрации, эти работы должны закончиться до 1 мая.
 
– Что касается благоустройства района, то этой весной будет посажено порядка 1000 деревьев. Также на субботниках, как и в прошлые годы, желающим будут розданы саженцы для посадки во дворах МКД, — рассказал глава округа.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 10:49 +4
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