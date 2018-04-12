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Туляк извинился перед главой Пролетарского округа Сергеем Шестаковым

Туляк извинился перед главой Пролетарского округа Сергеем Шестаковым

Борис Кочетов, недавно обвинявший чиновника в угрозах, извинился перед главой лично и принес в редакцию Myslo соответствующее письмо.

Приведем текст письма Бориса Кочетова:

Борис Кочетов

«21.02.18 мною от имени инвалида первой группы Левашова А.Е., отца моей жены, на сайте «блоха-инфо» была размещена статья «Инвалида первой группы чиновники пригласили на субботник», которая носила унижающий честь, достоинство и деловую репутацию начальника главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Шестакова С.В. характер.

После этого мною было написано много писем в различные инстанции, в том числе состоялся телефонный разговор с начальником управления, получивший широкую огласку.

В настоящее время я произвел оценку своих действий и считаю, что не прав.

По данным фактам мною 10.04.18 в присутствии других сотрудников главного управления были принесены извинения данному должностному лицу.

Категорически заявляю, что не считаю оскорблением телефонное общение со стороны Шестакова С.В. Мои высказывания по поводу увольнения с работы, угроз жизни и здоровью также не имеют под собой почвы.

Признаю свою неправоту. Приношу свои извинения. Никакого давления сотрудники главного управления и руководитель на меня не оказывали. Искренне раскаиваюсь в случившемся. Помогите, чтобы мои искренние оправдания были услышаны и оценены, в том числе и всеми читателями.

Я сожалею о случившемся,  о своих поступках, надеюсь, взаимопонимание достигнуто».

 

Напомним, ранее Myslo сообщал, что туляк Борис Кочетов пожаловался на угрозы и оскорбления со стороны главы Пролетарского округа Сергея Шестакова и принес в редакцию запись их разговора. Чиновнику после разгоревшегося скандала объявили выговор за некорректное поведение.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:41 −21
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