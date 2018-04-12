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Трое москвичей полтора года удерживали тулячку в заложниках

Трое москвичей полтора года удерживали тулячку в заложниках

Они заставили женщину переписать на них квартиру в Москве и дом в Венёвском районе.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 36-летнего и 37-летнего мужчин и 39-летней женщины — жителей Московской области.

Мужчины обвиняются в разбое, грабеже, вымогательстве и похищении человека группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162, п. «а» ч. 2 ст. 161, п. «а, г» ч. 2 ст. 163, п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

Женщине предъявлено обвинение в вымогательстве в целях похищения имущества в особо крупном размере и похищении человека в составе группы лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с угрозой применения насилия (п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «а, в, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ).

По версии следствия, в июле 2013 года в Венёвском районе один из обвиняемых предложил ранее ему знакомым мужчине и женщине, являвшимся братом и сестрой, подвезти их на своем автомобиле до остановки общественного транспорта. Там их ждал второй обвиняемый, севший в автомобиль под видом пассажира.

Угрожая потерпевшим пистолетом, злоумышленник вырвал из рук женщины сумку, в которой находилось 160 тысяч рублей, предназначенные для лечения, и скрылся.

Водитель автомобиля уговорил потерпевших не обращаться в правоохранительные органы, пообещав помощь.

Спустя некоторое время под предлогом оказания помощи в поиске похищенных денег обвиняемый договорился с 58-летней потерпевшей о встрече. Женщина села к нему в автомобиль, где уже находился второй злоумышленник.

Преступники привезли жертву в безлюдное место, забрали у нее сумку с документами, телефонами и деньгами, а затем потребовали передать им миллион рублей, угрожая расправой. Женщина отказалась, тогда один связал ей руки и ноги, а второй по телефону договорился с женой своего подельника, что они привезут потерпевшую к ней в квартиру, расположенную в Московской области.

В этой квартире трое обвиняемых удерживали потерпевшую полтора года.

Угрожая расправой над ней и ее братом, заставили подписать доверенность на продажу принадлежащей ей квартиры в Москве, а также земельного участка с расположенным на нем домом в Веневском районе Тульской области.

Потерпевшей причинен материальный ущерб на сумму более 8 миллионов рублей.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, что позволило направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области.

В отношении обвиняемых мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщина находится под подпиской о невыезде.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:33 +2
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