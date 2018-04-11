Туляков ждет День здоровья

В эту субботу, 14 апреля, в 10.00 на главной площади Тулы состоится спортивный праздник, приуроченный к 70-летию Всемирной организации здравоохранения.

зарядка с известными людьми — «Спортивный завтрак»;

вручение золотых знаков ГТО;

мастер-классы от ведущих фитнес центров;

семейные старты «Беги за мной»;

скиппинг;

мастер-класс по футболу;

мастер-класс по силовым видам спорта от мотоклуба «Ночные волки»;

медицинское обследование для населения;

обучение по оказанию первой медицинской помощи;

мастер-класс по шахматам;

тематические кроссворды и викторины по ЗОЖ;

работа комплекса ГТО.

В программе праздника:

Для победителей конкурсов организаторы подготовили приятные сюрпризы, а для каждого участника — яблоко.