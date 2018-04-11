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Туляков ждет День здоровья
Фото из архива Myslo.

Туляков ждет День здоровья

Спортивный праздник пройдет на площади Ленина.

В эту субботу, 14 апреля, в 10.00 на главной площади Тулы состоится спортивный праздник, приуроченный к 70-летию Всемирной организации здравоохранения.

В программе праздника:
  • зарядка с известными людьми — «Спортивный завтрак»;
  • вручение золотых знаков ГТО;
  • мастер-классы от ведущих фитнес центров;
  • семейные старты «Беги за мной»;
  • скиппинг;
  • мастер-класс по футболу;
  • мастер-класс по силовым видам спорта от мотоклуба «Ночные волки»;
  • медицинское обследование для населения;
  • обучение по оказанию первой медицинской помощи;
  • мастер-класс по шахматам;
  • тематические кроссворды и викторины по ЗОЖ;
  • работа комплекса ГТО.

Для победителей конкурсов организаторы подготовили приятные сюрпризы, а для каждого участника — яблоко.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:23 0
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