Фото из архива Myslo.
Туляков ждет День здоровья
Спортивный праздник пройдет на площади Ленина.
В эту субботу, 14 апреля, в 10.00 на главной площади Тулы состоится спортивный праздник, приуроченный к 70-летию Всемирной организации здравоохранения.В программе праздника:
- зарядка с известными людьми — «Спортивный завтрак»;
- вручение золотых знаков ГТО;
- мастер-классы от ведущих фитнес центров;
- семейные старты «Беги за мной»;
- скиппинг;
- мастер-класс по футболу;
- мастер-класс по силовым видам спорта от мотоклуба «Ночные волки»;
- медицинское обследование для населения;
- обучение по оказанию первой медицинской помощи;
- мастер-класс по шахматам;
- тематические кроссворды и викторины по ЗОЖ;
- работа комплекса ГТО.
Для победителей конкурсов организаторы подготовили приятные сюрпризы, а для каждого участника — яблоко.
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