В Алексине полицейские устроили засаду на воров

В Алексине полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. У сотрудников полиции была информация, что двое мужчин собираются обокрасть торговый павильон в одном из ТЦ. Правоохранители устроили на преступников засаду.

- Вскрыв заднюю стенку одного из павильонов, двое мужчин проникли внутрь и украли шуруповёрт, бензопилу и перфораторы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Преступников задержали с поличным. 30-летний ранее судимый житель Московской области и его ровесник-подельник, проживающий в Алексинском районе, признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к иным возможным преступлениям.