новости
новости
Регистрация
В Алексине полицейские устроили засаду на воров

В Алексине полицейские устроили засаду на воров

Преступников поймали с поличным.

В Алексине полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. У сотрудников полиции была информация, что двое мужчин собираются обокрасть торговый павильон в одном из ТЦ. Правоохранители устроили на преступников засаду.
 
- Вскрыв заднюю стенку одного из павильонов, двое мужчин проникли внутрь и украли шуруповёрт, бензопилу и перфораторы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Преступников задержали с поличным. 30-летний ранее судимый житель Московской области и его ровесник-подельник, проживающий в Алексинском районе, признались в содеянном.
 
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к иным возможным преступлениям.

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:38 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьАлексин
Прочее
полициязасадаворы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На улице Кутузова в Туле крысы заполонили подъезд жилого дома
На улице Кутузова в Туле крысы заполонили подъезд жилого дома
Туляков ждет День здоровья
Туляков ждет День здоровья
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.