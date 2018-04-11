В Алексине полицейские устроили засаду на воров
Преступников поймали с поличным.
В Алексине полицейские задержали подозреваемых в совершении кражи. У сотрудников полиции была информация, что двое мужчин собираются обокрасть торговый павильон в одном из ТЦ. Правоохранители устроили на преступников засаду.
- Вскрыв заднюю стенку одного из павильонов, двое мужчин проникли внутрь и украли шуруповёрт, бензопилу и перфораторы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Преступников задержали с поличным. 30-летний ранее судимый житель Московской области и его ровесник-подельник, проживающий в Алексинском районе, признались в содеянном.
Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». Сейчас подозреваемых проверяют на причастность к иным возможным преступлениям.
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