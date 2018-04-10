В Тульской области высокий уровень смертности

Фото: rosminzdrav.ru.

Об этом рассказали в российском Минздраве.

Минздрав назвал регионы с самой низкой и самой высокой смертностью. Об этом пишут «Известия». Статистика составлена по итогам 2017 года.

В пятерку регионов с самым низким уровнем смертности входят Ингушетия (3,2 случая на 1 тыс. населения), Чеченская Республика (4,6), Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9), Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский АО (6,2).

В Тульской области один из самых высоких показателей смертности — 16,5 случая на 1 тысячу населения.

Помимо нашего региона в эту пятерку вошли Псковская область (17,4 случая на 1 тыс. населения), Новгородская (17,1), Тверская (16,9) и Ивановская (15,8).

Минздрав также отмечает, что в среднем уровень смертности по стране в прошлом году снизился на 3,9%.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью «Известиям» уточнил, что наш регион — один из самых «возрастных» в России. Основная причина смертности — сердечно-сосудистые заболевания.

— Чтобы переломить ситуацию, мы внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи, которая позволила обеспечить контроль доезда бригад на случаи инфарктов и инсультов. Также в отдаленных районах установили девять модульных фельдшерских здравпунктов и построили пять ФАПов, еще шесть достраиваем в этом году, — заявил глава региона.