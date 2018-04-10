Среди бела дня в Скуратово двое туляков напали на женщину

Злоумышленники избили жертву и отобрали у нее сумку.

Сотрудники отдела полиции «Скуратовский» в Туле установили подозреваемых в уличном грабеже. Его жертвой стала 57-летняя жительница посёлка Победа.

По предварительным данным, днем на улице на женщину напали двое преступников. Избив свою жертву, они забрали у нее сумку, в которой было 1500 рублей.

- Незамедлительно после получения сообщения о происшествии полицейские приняли меры для обнаружения похитителей. В результате проделанной работы установлены двое подозреваемых, один из которых ранее судим, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемыми оказались 18-летний и 23-летний парни. В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж».