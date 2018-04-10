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Первая репетиция парада Победы в Туле пройдет 29 апреля
Фото из архива Myslo.

Первая репетиция парада Победы в Туле пройдет 29 апреля

Всего же запланировано 4 репетиции, все они пройдут в выходные дни.

9 Мая по главной площади Тулы парадным маршем пройдут 1068 представителей силовых структур. Среди них сводные батальоны Главного управления МЧС России по Тульской области, Тульского спасательного Центра, Управления Федеральной службы судебных приставов, сводный военный оркестр Тульского гарнизона, а также воспитанники суворовского училища, кадеты корпуса «Первомайский» и др.

Как рассказал председатель комитета Тульской области по мобилизационной подготовке и связям с правоохранительными органами Игорь Бедринец, механизированная колонна будет включать 50 единиц военной техники, в том числе и разработки тульских оборонных предприятий. Во время движения Бессмертного полка в тульском небе фигуры высшего пилотажа выполнят пять самолетов группы «Русские Витязи».

В 22.00 ночное небо украсит праздничный фейерверк — будет произведено 30 залпов и 450 салютных выстрелов.

Репетиции парада Победы пройдут на площади Ленина 29 и 30 апреля, а также 2 мая с 10.00 до 12.00. Генеральная репетиция состоится 6 мая с 10.00 до 12.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:26 +1
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