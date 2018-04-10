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Как деньги тульских пенсионеров «уводят» в негосударственные фонды

Как деньги тульских пенсионеров «уводят» в негосударственные фонды

Представляясь сотрудниками Пенсионного Фонда России, представители частных компаний получают от туляков конфиденциальные сведения.

В регионе участились случаи посещения пенсионеров лицами, представляющимися сотрудниками Пенсионного Фонда России. Такой способ привлечения клиентов выбрали некоторые негосударственные пенсионные фонды (НПФ). В разговоре с жителями представители таких организаций намеренно н искажают информацию и вводят жителей в заблуждение.

В отдельных случаях, получив конфиденциальную информацию – номер свидетельства обязательного пенсионного страхования, состояние индивидуального лицевого счёта, сумму пенсионных накоплений, представители НПФ предлагают пенсионерам подписать некие заявления, которые могут служить основанием для перевода пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд.

Пенсионный Фонд России предупреждает: сотрудники мобильной клиентской службы выезжают на дом к заявителю только для оказания содействия в подаче какого-либо заявления и только по согласованию с жителями. Во время приёма они предъявляют удостоверение, в котором указана должность сотрудника, имеется печать.

За необходимыми разъяснениями можно обратиться в территориальный орган Пенсионного Фонда России по месту жительства или фактического пребывания. Адреса и контактные телефоны размещены здесь.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:00 +3
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