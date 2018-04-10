Тульские кикбоксеры завоевали четыре медали на Чемпионате России

Соревнования прошли в Ялте. Наш регион представляла команда областной федерации кикбоксинга и спортшколы «Восток».

В г. Ялта со 2 по 7 апреля 2018 г. прошел Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу в разделе К-1. В соревнованиях приняли участие около 450 спортсменов из разных регионов нашей страны.

Команда Тульской областной федерации кикбоксинга и спортивной школы «Восток» завоевала два золота, одно серебро и одну бронзу. Чемпионкой России в весовой категории до 56 кг стала Наталья Бабинцева – она будет представлять Россию на Чемпионате Европы, который пройдет в Словакии.

Победительницей первенства России в весовой категории до 70 кг стала Офелия Маргарян, а серебро досталось Алине Гиясовой, выступавшей в категории до 52 кг. Также отличился Сергей Абрамов – он стал бронзовым призером в своей весовой категории.

Все трое спортсменов также будут представлять нашу страну на первенстве Мира, которое пройдет в Италии. Тренируется спортсмены под руководством Абдула Малаалиева.