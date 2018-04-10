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В Туле стартовал региональный конкурс-фестиваль «Семья года»
Фото из архива MySlo

В Туле стартовал региональный конкурс-фестиваль «Семья года»

Он проводится в пяти номинациях, к участию приглашаются семьи, проживающие в Тульской области не менее трёх лет.

В Туле в седьмой раз стартовал региональный этап конкурса «Семья года». Принять участие в нём могут семьи, зарегистрированные на территории области не менее трех последних лет, состоящие в официальном браке, воспитывающие или воспитавшие детей. Конкурс объявлен по пяти номинациям:

  • «Многодетная семья». В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают (воспитали) пятерых и более детей, в том числе и приемных,
  • «Молодая семья». Семьи, зарегистрировавшие брак в органах ЗАГС, и имеющие стаж супружеской жизни не менее трех лет, воспитывающие детей, возраст супругов не более 35 лет,
  • В номинации «Сельская семья» принимают участие семьи, проживающие в сельской местности,
  • «Золотая семья России» – участвуют семьи, состоящие в официальном браке не менее 50 лет,
  • «Семья – хранитель традиций». В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии.

Муниципальный этап конкурса завершится 8 мая, областной пройдёт с 10 по 24 мая, а финал состоится 25, 26 и 27 мая.

Подробнее об условиях участия и порядке проведения конкурса можно узнать здесь. А тут можно познакомиться с победителями предыдущего конкурса.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 0
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