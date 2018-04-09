Туляки снова жалуются на ржавую воду из кранов

Кадр из видео.

Жители Косой Горы снова жалуются на ржавую воду, которая течет из кранов. Наш читатель прислал в редакцию Myslo такое видео:

Этот инцидент засняли вечером 8 апреля жители дома № 3 по ул. Генерала Горшкова.

Напомним, 1 апреля в этом же доме из кранов шла вода черного цвета. А 31 марта подобная проблема была не только на Косой Горе, но и в Скуратово, а также на Калужском шоссе, улицах Рязанской и Маргелова.