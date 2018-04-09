Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.
Тульские легкоатлеты завершили зимний сезон
Спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.
6 апреля в Туле в манеже стадиона «Арсенал» прошли итоговые соревнования «День спринта», в которых приняли участие сильнейшие легкоатлеты Тульской области по итогам зимнего сезона.
В четырёх возрастных категориях спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.
Как сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Тульской области, победителями в своих возрастных группах стали:
бег 60 метров:
- Алексей Васин — 7,85
- Дарья Буравцова — 8,28
- Сергей Руденский — 7,16
- Анастасия Макарова — 8,11
- Иван Костриков — 7,15
- Полина Моторина — 8,1
- Иван Егоров — 6,8
- Фатима Магомедова — 7,9
бег 200 метров:
- Вадим Арнольд — 26,83
- Виктория Журина — 27,89
- Даниил Брыковский — 24,95
- Полина Зяблова — 27,19
- Максим Карпов — 23,92
- Лада Туркина — 27,52
- Илья Кривошеев — 23,83
бег 400 метров:
- Даниил Шальнев — 65,6
- Дарья Васильева — 68,72
- Илья Ведерников — 54,57
- Ольга Чугунова — 62,14
- Артём Голубков — 52,64
- Евгения Гаврилова — 65,28
- Андрей Селезнёв — 51,5
- Марина Левашко — 64,64.
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