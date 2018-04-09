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Тульские легкоатлеты завершили зимний сезон
Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Тульские легкоатлеты завершили зимний сезон

Спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.

6 апреля в Туле в манеже стадиона «Арсенал» прошли итоговые соревнования «День спринта», в которых приняли участие сильнейшие легкоатлеты Тульской области по итогам зимнего сезона.

В четырёх возрастных категориях спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.

Как сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Тульской области, победителями в своих возрастных группах стали:

бег 60 метров:

  • Алексей Васин — 7,85
  • Дарья Буравцова — 8,28
  • Сергей Руденский — 7,16
  • Анастасия Макарова — 8,11
  • Иван Костриков — 7,15
  • Полина Моторина — 8,1
  • Иван Егоров — 6,8
  • Фатима Магомедова — 7,9

бег 200 метров:

  • Вадим Арнольд — 26,83
  • Виктория Журина — 27,89
  • Даниил Брыковский — 24,95
  • Полина Зяблова — 27,19
  • Максим Карпов — 23,92
  • Лада Туркина — 27,52
  • Илья Кривошеев — 23,83

бег 400 метров:

  • Даниил Шальнев — 65,6
  • Дарья Васильева — 68,72
  • Илья Ведерников — 54,57
  • Ольга Чугунова — 62,14
  • Артём Голубков — 52,64
  • Евгения Гаврилова — 65,28
  • Андрей Селезнёв — 51,5
  • Марина Левашко — 64,64.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:58 +2
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