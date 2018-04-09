Тульские легкоатлеты завершили зимний сезон

Фото пресс-службы Федерации легкой атлетики Тульской области.

Спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.

6 апреля в Туле в манеже стадиона «Арсенал» прошли итоговые соревнования «День спринта», в которых приняли участие сильнейшие легкоатлеты Тульской области по итогам зимнего сезона.

В четырёх возрастных категориях спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200 и 400 метров.

Как сообщили в пресс-службе Федерации легкой атлетики Тульской области, победителями в своих возрастных группах стали:

бег 60 метров:

Алексей Васин — 7,85

Дарья Буравцова — 8,28

Сергей Руденский — 7,16

Анастасия Макарова — 8,11

Иван Костриков — 7,15

Полина Моторина — 8,1

Иван Егоров — 6,8

Фатима Магомедова — 7,9

бег 200 метров:

Вадим Арнольд — 26,83

Виктория Журина — 27,89

Даниил Брыковский — 24,95

Полина Зяблова — 27,19

Максим Карпов — 23,92

Лада Туркина — 27,52

Илья Кривошеев — 23,83

бег 400 метров: