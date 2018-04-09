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В Туле подрядчика заставили переделывать ремонт дороги на ул. Металлургов
Фото пользователя mihail83.

В Туле подрядчика заставили переделывать ремонт дороги на ул. Металлургов

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пользователь mihail83 опубликовал в блоге «Народный журналист» информацию о некачественном ремонте дорог на улице Металлургов в Туле.

- Вот так у нас проводится аварийный ремонт дорожного полотна (переезд через трамвайные пути), лишь бы отчитаться. Навалили смолы и уехали! Ни ограждения, ни знаков — ничего. Автобусы, машины проезжают, наматывая на колёса эту смолу с камнями, и далее по всей дороги размазывают. Кто контролирует такой ремонт? — возмущался наш читатель.

На фото переезд через трамвайные пути на улице Металлургов в районе дома №4:

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В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию:
- Работа подрядной организации не будет принята и оплачена, пока она не будет выполнена надлежащим образом.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 08:46 +6
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