В Туле подрядчика заставили переделывать ремонт дороги на ул. Металлургов

Фото пользователя mihail83.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Пользователь mihail83 опубликовал в блоге «Народный журналист» информацию о некачественном ремонте дорог на улице Металлургов в Туле.

- Вот так у нас проводится аварийный ремонт дорожного полотна (переезд через трамвайные пути), лишь бы отчитаться. Навалили смолы и уехали! Ни ограждения, ни знаков — ничего. Автобусы, машины проезжают, наматывая на колёса эту смолу с камнями, и далее по всей дороги размазывают. Кто контролирует такой ремонт? — возмущался наш читатель.

На фото переезд через трамвайные пути на улице Металлургов в районе дома №4:

В пресс-службе администрации Тулы прокомментировали эту ситуацию:

- Работа подрядной организации не будет принята и оплачена, пока она не будет выполнена надлежащим образом.