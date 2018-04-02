В Туле на Косой Горе из крана течет черная вода

Вчера, 1 апреля, вечером из крана жителей дома № 3 по ул. Генерала Горшкова (Косая Гора) шла вот такая вода:

Жители рассказывают, что грязная вода идет у них очень часто. Домами управляет УК «Косогорец».

Напомним, 31 марта туляки массово жаловались на ржавую и грязную воду в этом районе.

Одному из жителей повезло. Гневные письма мужчина отправлял в ГЖИ все выходные. И вот:

«Ура!!! Чистая вода! Все постирали, все помыли, сами наконец помылись по-человечески. Спасибо! — написал в редакцию Myslo туляк Дмитрий Белов. — Умоляю, сделайте так, чтобы такая вода была всегда!»