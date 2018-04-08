В Свято-Никольском соборе Епифани освятили куличи и яйца

Фото Дмитрия Чербы.

В Епифани в Свято-Никольском соборе местные жители освятили куличи, яйца и пасхи. Фотокорреспондент Myslo запечатлел православный обряд.

Как это было, смотрите в большом фоторепортаже.

справка

Свято-Никольский собор — огромный кирпичный четырехстолпный однокупольный собор в стиле зрелого классицизма с трапезной и колокольней.

Сооружен в 1810—1850 на месте кирпичного храма 1736−1738, от которого осталась шатровая колокольня. В главном храме боковые приделы Георгиевский и Иоанна Воина, в трапезной Ильинский и Богоматери Троеручица. Закрыт не позже 1930-х, занят складом, с годами пришёл в запустение. Возвращён верующим в 1999 году.