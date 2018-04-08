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В Свято-Никольском соборе Епифани освятили куличи и яйца
Фото Дмитрия Чербы.

В Свято-Никольском соборе Епифани освятили куличи и яйца

Смотрите фоторепортаж Myslo.

В Епифани в Свято-Никольском соборе местные жители освятили куличи, яйца и пасхи. Фотокорреспондент Myslo запечатлел православный обряд.

Как это было, смотрите в большом фоторепортаже.

справка

Свято-Никольский собор — огромный кирпичный четырехстолпный однокупольный собор в стиле зрелого классицизма с трапезной и колокольней.

Сооружен в 1810—1850 на месте кирпичного храма 1736−1738, от которого осталась шатровая колокольня. В главном храме боковые приделы Георгиевский и Иоанна Воина, в трапезной Ильинский и Богоматери Троеручица. Закрыт не позже 1930-х, занят складом, с годами пришёл в запустение. Возвращён верующим в 1999 году.

Галерея
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 1
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 2
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 3
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 4
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 5
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 6
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 7
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 8
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 9
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 10
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 11
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 12
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 13
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 14
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 15
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 16
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 17
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 18
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 19
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 20
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 21
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 22
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 23
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 24
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 25
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 26
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 27
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 28
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 29
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 30
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 31
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 32
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 33
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 34
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 35
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 36
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 37
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 38
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 39
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 40
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 41
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 42
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 43
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 44
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 45
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 46
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 47
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 48
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 49
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 50
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 51
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 52
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 53
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 54
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 55
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 56
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 57
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 58
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 59
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 60
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 61
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 62
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 63
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 64
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 65
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 66
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 67
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 68
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 69
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 70
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 71
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 72
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 73
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 74
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 75
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 76
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 77
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 78
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 79
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 80
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 81
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 82
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 83
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 84
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 85
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 86
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 87
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 88
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 89
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 90
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 91
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 92
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 93
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 94
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 95
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 96
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 97
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 98
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 99
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 100
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 101
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 102
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 103
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 104
Пасхальное богослужение в Епифани, Фото: 105
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