Арсеналец Игорь Горбатенко посвятил голы жене и детям

Фото Алексея Пирязева.

Полузащитник тульского «Арсенала» Игорь Горбатенко прокомментировал победу над «Уфой» (2:1) в домашнем матче 25-го тура РФПЛ. Об этом пишет «Чемпионат».

- Это мой первый гол за «Арсенал» в РФПЛ. До этого последний раз забивал, когда в ФНЛ играли. Перед игрой ничего не чувствовал, выходил как на обычный матч. Мы знали, что будет тяжёлая игра. Все хотели выиграть, понимали ответственность матча. Мы же могли выйти на шестое место.

Первый гол? Протащил мяч в свободную зону, отдал Канге пас, открылся в штрафной, Канга вернул, и я забил. После пропущенного гола игра была тяжёлой. «Уфа» хорошо атаковала, было много борьбы. Инициатива переходила из рук в руки. После того, как забили первый гол, мы начали отбиваться от их атак. Потом началась равная игра, мы начали контролировать мяч.

Второй тайм проходил под нашим контролем. Во время второго гола метил в угол, и мяч попал в девятку. Слава богу, что так всё получилось. Это не удача, я уже забивал в ФНЛ такие голы за «Арсенал». Помню, во время выступления за молодёжную сборную России забил Андорре с центра поля.

У меня нет ощущений, что мне сейчас воздаётся за то время, которое я потерял в прошлых командах. Никогда не смотрел назад, стараюсь жить одним днём и будущим днём. Всегда стараешься, работаешь. Как оно должно идти, так оно и идёт. Надо жить одним днём, никто не знает, что будет завтра.

Дубль посвящаю жене и детям. Они были на игре, сделал подарок им. У меня мальчик старший и девочка. Матвею — 5 лет, Серафиме — 2 года, — сказал Горбатенко в интервью «Чемпионату».