Туляки рассказали, где продают наркотики

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Завершился первый этап общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Акция направлена на профилактику наркомании, выявление и пресечение фактов незаконного потребления наркотических средств, случаев сбыта наркотиков.

Жители области могли сообщить информацию о нарушениях законодательства как на телефон доверия УМВД, так и в органы местного самоуправления, задать вопросы о лечении и реабилитации наркозависимых, получить иные консультации.

За время проведения мероприятий в Управление МВД России по Тульской области и подразделения полиции в районах региона поступило 38 обращений от граждан.

По всем сообщениям, которые касались незаконного оборота наркотиков, полицией незамедлительно проводилась проверка.

В результате проведенной работы возбуждено 8 уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, а также составлено 29 административных протоколов.