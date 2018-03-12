В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»
С 13 по 24 марта на территории Тульской области пройдет 1-й этап Общероссийской антинаркотической акции, организованной по инициативе МВД России.
Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном режиме работы телефонов доверия для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц.
Управлением МВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефона доверия – 32-22-49. Также обеспечена работа телефонных номеров дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Туле:
|
1
|
УМВД России по Тульской области
|
32-22-49
|
2
|
УКОН УМВД России по Тульской области
|
35-18-60
|
3
|
УМВД России по г. Туле
|
32-49-02,
32-49-60,
32-49-61
|
4
|
Отдел полиции «Криволученский»
|
45-94-10,
32-24-95
|
5
|
Отдел полиции «Зареченский»
|
32-40-00,
32-40-02
|
6
|
Отдел полиции «Привокзальный»
|
32-47-02,
32-47-00
|
7
|
Отделение полиции «Косогорское»
|
23-03-91
|
8
|
Отдел полиции «Советский»
|
32-48-00,
32-48-02
|
9
|
Отдел полиции «Центральный»
|
32-46-02,
31-14-77
|
10
|
Отдел полиции «Скуратовский»
|
31-40-22,
31-37-43
|
11
|
Отдел полиции «Ленинский»
|
72-50-02
|
12
|
Отделение полиции «Ильинское»
|
72-14-23
Также работают телефоны горячих линий:
- администрации города Тулы: 8 (4872) 30-61-04, по которому будет осуществляться прием обращений ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00. По пятницам с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00;
- главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу – 8 (4872) 47-58-58 (круглосуточно);
- главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу – 8 (4872) 41-62-39 (в рабочие дни: пн.-чт. с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, пт. до 17.00);
- главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу –8 (4872) 30-19-15 (в рабочие дни: пн.-чт. с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, пт. до 17.00);
- главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу - 8 (4872) 22-42-60 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00);
- главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 8 (4872) 31-11-36 (круглосуточно).