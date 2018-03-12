В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

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С 13 по 24 марта на территории Тульской области пройдет 1-й этап Общероссийской антинаркотической акции, организованной по инициативе МВД России.

Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном режиме работы телефонов доверия для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц.

Управлением МВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефона доверия – 32-22-49. Также обеспечена работа телефонных номеров дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Туле:

1 УМВД России по Тульской области 32-22-49 2 УКОН УМВД России по Тульской области 35-18-60 3 УМВД России по г. Туле 32-49-02, 32-49-60, 32-49-61 4 Отдел полиции «Криволученский» 45-94-10, 32-24-95 5 Отдел полиции «Зареченский» 32-40-00, 32-40-02 6 Отдел полиции «Привокзальный» 32-47-02, 32-47-00 7 Отделение полиции «Косогорское» 23-03-91 8 Отдел полиции «Советский» 32-48-00, 32-48-02 9 Отдел полиции «Центральный» 32-46-02, 31-14-77 10 Отдел полиции «Скуратовский» 31-40-22, 31-37-43 11 Отдел полиции «Ленинский» 72-50-02 12 Отделение полиции «Ильинское» 72-14-23

Также работают телефоны горячих линий: