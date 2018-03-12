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В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»
Фото LentaChel.ru

В Туле проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 13 по 24 марта на территории Тульской области пройдет 1-й этап Общероссийской антинаркотической акции, организованной по инициативе МВД России.

Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном режиме работы телефонов доверия для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц.

Управлением МВД России по Тульской области для организации данной работы обеспечена работа круглосуточного телефона доверия – 32-22-49. Также обеспечена работа телефонных номеров дежурных частей отделов полиции УМВД России по городу Туле:

1

УМВД России по Тульской области

32-22-49

 

2

УКОН УМВД России по Тульской области

 

35-18-60

3

УМВД России по г. Туле

32-49-02,

32-49-60,

32-49-61

4

Отдел полиции «Криволученский»

45-94-10,

32-24-95

5

Отдел полиции «Зареченский»

32-40-00,

32-40-02

6

Отдел полиции «Привокзальный»

32-47-02,

32-47-00

7

Отделение полиции «Косогорское»

23-03-91

8

Отдел полиции «Советский»

32-48-00,

32-48-02

9

Отдел полиции «Центральный»

32-46-02,

31-14-77

10

Отдел полиции «Скуратовский»

31-40-22,

31-37-43

11

Отдел полиции «Ленинский»

72-50-02

12

Отделение полиции «Ильинское»

72-14-23

 

Также работают телефоны горячих линий:

  • администрации города Тулы: 8 (4872) 30-61-04, по которому будет осуществляться прием обращений ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9.00 до 12.30, с 13.30 до 18.00. По пятницам с 9.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00;
  • главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу – 8 (4872) 47-58-58 (круглосуточно);
  • главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу – 8 (4872) 41-62-39 (в рабочие дни: пн.-чт. с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, пт. до 17.00);
  • главного управления администрации города Тулы по Советскому территориальному округу –8 (4872) 30-19-15 (в рабочие дни: пн.-чт. с 9.00 до 12.30, с 13.18 до 18.00, пт. до 17.00);
  • главного управления администрации города Тулы по Привокзальному территориальному округу - 8 (4872) 22-42-60 (в рабочие дни с 9.00 до 18.00);
  • главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу – 8 (4872) 31-11-36 (круглосуточно).
 
сегодня, в 15:15 −2
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