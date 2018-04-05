Пролетарцев предупредили об ухудшении качества воды

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Это связано с открытием водовода после ремонта на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина.

5 апреля в многоквартирных домах Пролетарского округа Тулы возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В АО «Тулагорводоканал» пояснили, что ухудшение качества воды будет временным и связано с открытием водовода Д700 после ремонтно- восстановительных работ на пересечении улиц Бондаренко – Хворостухина.