новости
новости
Регистрация
Пролетарцев предупредили об ухудшении качества воды
Фото altapress.ru

Пролетарцев предупредили об ухудшении качества воды

Это связано с открытием водовода после ремонта на пересечении улиц Бондаренко и Хворостухина.

5 апреля в многоквартирных домах Пролетарского округа Тулы возможно ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

В АО «Тулагорводоканал» пояснили, что ухудшение качества воды будет временным и связано с открытием водовода Д700 после ремонтно- восстановительных работ на пересечении улиц Бондаренко – Хворостухина.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:34 0
Другие статьи по темам
Событие
Ухудшение качества водымутностьжелезооткрытие водоводаремонт
Место
Пролетарский округТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки рассказали, где продают наркотики
Туляки рассказали, где продают наркотики
Туляки могут получить 300 000 рублей на проведение книжного фестиваля
Туляки могут получить 300 000 рублей на проведение книжного фестиваля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.