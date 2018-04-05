В Щекинском районе перевернулся мотоциклист

4 апреля в 7.00 в городе Болохово на ул. Соловцова столкнулись две иномарки. 57-летний мужчина, сидевший за рулем Land Cruser Prado, предположительно не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Hyundai Solaris под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадали: водитель Hyundai Solaris и его 36-летняя пассажирка. С телесными повреждениями их госпитализировали.

В тот же день в 18.45 в деревне Большая Мостовая Щекинского района 39-летний мужчина на мотоцикле HONDA CBR600, предположительно не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель пострадал, но госпитализация не потребовалась – после оказания медицинской помощи он отправился домой.