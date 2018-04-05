Между Тулой и Щекино обнаружили ВАЗ-2114 с разбитыми стеклами

В социальных сетях появилась информация об автомобиле ВАЗ-2114, который с утра стоит в районе подъезда к Щекино.

По словам очевидцев, автомобиль с разбитыми стеклами стоит возле поворота на Ясенки между поселками Станционный и Первомайский с утра 5 апреля. В комментариях пользователи выражают надежду, что данная информация поможет кому-то найти угнанный автомобиль.