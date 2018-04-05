Туляки смогут бесплатно учиться в Санкт-Петербургской академии танца

Просмотр состоится 7 апреля в Центре культуры и досуга.

В эту субботу, 7 апреля, педагоги Санкт-Петербургской академии танца Бориса Эйфмана проведут просмотр юных талантливых танцоров в Туле. Прошедшие просмотр смогут получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку в Академии.

По уникальной системе при обучении педагоги используют классическое направление и разнообразные течения современной хореографии. Весь комплекс специальных дисциплин позволит воспитать универсального танцовщика XXI века, который сможет стать частью лучших театральных трупп страны и мира.

По окончании ученикам выдается аттестат об общем образовании и диплом о среднем специальном образовании «Артист балета».

Иногородним воспитанникам предоставляется комфортное жилье на бюджетной основе. В том числе, для воспитанников работает современный медицинский центр, столовая, спортивный комплекс, включающий тренажерный зал и бассейн.

Обучение и проживание, а также официальная форма и костюмы для всех учеников — бесплатные!



Академия танца Бориса Эйфмана — это единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 7 лет. Просмотр включает в себя оценку пропорций фигуры и физических данных ребенка (гибкость, растяжку, подъем стопы, выворотность).

К просмотру приглашаются дети 6−11 лет. Форма одежды: купальник или короткие шорты и майка, чешки или балетные туфли.

Просмотр состоится 7 апреля в 14.00 в Центре культуры и досуга: Тула, ул. Металлургов, 22.

Подробности на официальном сайте Академии.

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