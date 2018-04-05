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В гаражном кооперативе под Тулой изнасиловали тулячку

В гаражном кооперативе под Тулой изнасиловали тулячку

37-летний насильник угрожал женщине убийством и избил ее.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Тулы в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством).

Установлено, что 19 июня 2017 года в ночное время обвиняемый находился в гаражном кооперативе в Ленинском районе, где совершил иные действия сексуального характера с применением насилия к ранее незнакомой потерпевшей, соединенные с угрозой убийством.

В результате применения насилия потерпевшей причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома костей носа, повлекшие легкий вред здоровью.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 13:45 0
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