В гаражном кооперативе под Тулой изнасиловали тулячку
37-летний насильник угрожал женщине убийством и избил ее.
Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 37-летнего жителя Тулы в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством).
Установлено, что
В результате применения насилия потерпевшей причинены телесные повреждения в виде сотрясения головного мозга, перелома костей носа, повлекшие легкий вред здоровью.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.