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Новая серия «Простоквашино» в первые часы набрала почти 2,5 млн просмотров
Кадр из новой серии мультфильма.

Новая серия «Простоквашино» в первые часы набрала почти 2,5 млн просмотров

Первая серия «Возвращения в Простоквашино» доступна в социальных сетях.

В официальной группе «Союзмультфильма» ВКонтакте серию выложили в 11 часов утра: 2,5 млн просмотров, 6 тысяч лайков, почти 2 тысячи раз ссылкой поделились. И цифры растут.

Премьеру презентовали в социальных сетях сегодня, 3 апреля. Она посвящена памяти Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина 40 лет назад. В новом мультике, кстати, кота озвучивает сын Табакова, Антон. Изначально мультик планировали показать 1 апреля, но дату перенесли из-за трагедии в Кемерово.

Смотрим мультик:

Вышедший 3 апреля эпизод длится 6,5 минут. Там есть все полюбившиеся герои: Дядя Федор, Матроскин, Шарик, Печкин, галчонок, родители мальчика. Появился и новый герой — сестра Дяди Федора, Вера Павловна.

По замыслу режиссеров, мир в Простоквашино остался таким, каким был 40 лет назад. Но впереди — еще 30 серий нового мультика (также по 6,5 минут), так что границы обитания Простоквашино расширят. Общий хронометраж мультфильма составит 195 минут.

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:57 +1
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