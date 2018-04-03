Новая серия «Простоквашино» в первые часы набрала почти 2,5 млн просмотров

Кадр из новой серии мультфильма.

В официальной группе «Союзмультфильма» ВКонтакте серию выложили в 11 часов утра: 2,5 млн просмотров, 6 тысяч лайков, почти 2 тысячи раз ссылкой поделились. И цифры растут.

Премьеру презентовали в социальных сетях сегодня, 3 апреля. Она посвящена памяти Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина 40 лет назад. В новом мультике, кстати, кота озвучивает сын Табакова, Антон. Изначально мультик планировали показать 1 апреля, но дату перенесли из-за трагедии в Кемерово.

Смотрим мультик: