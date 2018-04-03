Новая серия «Простоквашино» в первые часы набрала почти 2,5 млн просмотров
Первая серия «Возвращения в Простоквашино» доступна в социальных сетях.
В официальной группе «Союзмультфильма» ВКонтакте серию выложили в 11 часов утра: 2,5 млн просмотров, 6 тысяч лайков, почти 2 тысячи раз ссылкой поделились. И цифры растут.
Премьеру презентовали в социальных сетях сегодня, 3 апреля. Она посвящена памяти Олега Табакова, который озвучивал кота Матроскина 40 лет назад. В новом мультике, кстати, кота озвучивает сын Табакова, Антон. Изначально мультик планировали показать 1 апреля, но дату перенесли из-за трагедии в Кемерово.
Смотрим мультик:
Вышедший 3 апреля эпизод длится 6,5 минут. Там есть все полюбившиеся герои: Дядя Федор, Матроскин, Шарик, Печкин, галчонок, родители мальчика. Появился и новый герой — сестра Дяди Федора, Вера Павловна.По замыслу режиссеров, мир в Простоквашино остался таким, каким был 40 лет назад. Но впереди — еще 30 серий нового мультика (также по 6,5 минут), так что границы обитания Простоквашино расширят. Общий хронометраж мультфильма составит 195 минут.