Исторический центр Тулы меняет свой облик

Еще полгода назад здесь сложно было пройти, дворы зарастали порослью, сараи-развалюхи закрывали дневной свет. Что уже сделано в историческом

центре и чего ждать жителям в ближайшее время?

Проект «Благоустройство исторического центра Тулы» стартовал в декабре

прошлого года. Городские власти приняли решение параллельно с

реконструкцией улицы Металлистов приводить в порядок и улицы Союзную,

Благовещенскую, Черниковский переулок.

Провели ревизию построек и приступили к сносу самовольно возведенных

сараев и развалюх. Расчистили дворы от поросли, строений, переросших

деревьев. Снесли аварийные здания и подготовили территорию под

парковку.

Аукцион на проведение асфальтирования парковочного пространства будет проведен 20 апреля, работы подрядчик обязан будет завершить до 15 июня. Парковка будет рассчитана на 150 мест.

- Как только парковку заасфальтируют, она будет включена в план для АО «Спецавтохозяйство» и будет убираться в постоянном режиме, - отмечает первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин.

Михаил Уваров Это хорошо, когда в центре города есть большая бесплатная парковка. Удобно и тем, кто здесь работает, и тем, кто приедет с культурной программой. Поставил машину и пошел гулять по историческому центру Тулы. Конечно, сейчас грязь, но если благоустроят, то, я думаю, что будет здесь здорово.

Татьяна Косолапова Город хочет привлекать туристов из других областей, поэтому без строительства, а равно как и без грязи, не обойтись. Пешком ходить через парковку сейчас трудно, но это весна, снег тает – от этого никуда не деться. Но когда подсохнет, то будет лучше. А еще же саму парковку приведут в порядок.

Запланированы и работы на улице Союзной, здесь планируется провести асфальтирование и ремонт тротуара.

– Параллельно с работами по благоустройству ведется работа и с собственниками зданий и строений, - говорит заместитель начальника управления по административно-техническому надзору Алина Кабирова. – Собственники приводят в порядок фасады строений, а также обустраивают заборы единого образца, которые предусмотрены Правилами благоустройства в историческом центре.

Юрий Тарабара Двор наш расчистили от сараев-развалюшек - это хорошо. Туалет новый поставили. Работы тут еще много предстоит, но начало положено.

Наталья Сорокина Обещают нам благоустроить двор, сквер разбить, лавочки поставить. Мы рады, но хотели бы тогда, чтобы наш двор перестал быть проходным – поставить ворота на сходе, чтобы проходить и проезжать могли только жители.

Кроме того, летом будут проведены работы и по благоустройству

существующих дворовых территорий в зоне исторического центра.

Предусмотрены работы по асфальтированию дворов, посадке деревьев и

кустарников.