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Tele2 предлагает тульским клиентам настоящий тарифный конструктор

Tele2 предлагает тульским клиентам настоящий тарифный конструктор

Оператор Tele2 запускает обновленную тарифную линейку «Мой Tele2». Теперь абоненты могут самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей.

Ее главная особенность тарифной линейки заключается в том, что она даёт возможность самостоятельно настраивать тарифы в зависимости от потребностей абонента.

 

Новое предложение позволяет добавлять минуты, интернет-трафик или необходимые опции в условия любого выбираемого тарифа, что делает его максимально персонифицированным.

Следуя концепции «Другие правила», Tele2 первой на рынке начала персонализировать тарифные планы: с прошлого года неиспользованные минуты и интернет-трафика переносятся на следующий месяц, а остатки минут можно обменять на гигабайты. С запуском обновленной линейки «Мой Tele2» абоненты оператора получают еще больше свободы в управлении затратами на услуги мобильной связи. Теперь клиенты Tele2 могут в любой момент изменять количество минут и интернет-трафика, а также подключать и отключать дополнительные безлимитные опции.
Новая линейка «Мой Tele2» остается наиболее привлекательной на рынке с точки зрения наполнения и стоимости.

Пользователи могут выбрать готовую выгодную комбинацию или создать оптимальный для себя тариф, включив в него до 40 Гб мобильного интернета и до 1000 минут звонков.


Помимо дополнительных минут и гигабайтов, клиенты Tele2 могут активировать специальные опции. Они предоставляют безлимитный доступ к таким популярным сервисам, как социальные сети Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассники» и мессенджеры WhatsApp, Viber, «ТамТам». Клиенты могут без ограничений пользоваться услугами навигации «Яндекс.Навигатор», «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Транспорт», а также стриминговыми сервисами YouTube, Tele2 TV и Zvooq. Добавленные услуги становятся частью тарифа и не меняют привычных сроков оплаты.


Для удобства клиентов Tele2 предлагает наиболее сбалансированные и выгодные комбинации услуг, которые реализованы в тарифах «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн+".

Например, востребованный в Тульском регионе «Мой онлайн» за 300 руб. включает 20 Гб интернет-трафика, безлимитные соцсети и мессенджеры, 450 минут на номера других операторов по всей стране. При этом его условия не меняются в поездках по России.


Новая тарифная линейка по-прежнему включает популярный тариф «Мой Tele2», разработанный для тех, кто привык общаться в интернете. Это уникальный продукт с посуточной абонентской платой, который включает 12 Гб и безлимитный трафик в соцсетях и мессенджерах. Для клиентов в Тульской области стоимость пользования тарифом составляет всего 8 рублей в сутки.


Клиенты компании не платят за междугородную связь: на всех новых тарифах линейки «Мой Tele2» предусмотрены безлимитные звонки на номера Tele2 в любой регион России, которые не расходуют основной пакет минут. Пользователям новой тарифной линейки по-прежнему доступны обмен минут на интернет-трафик и перенос неизрасходованных мегабайтов, минут и SMS на следующий месяц. На всех тарифных планах Tele2 мобильный интернет в поездках по стране стоит, как дома.

Заместитель генерального директора Tele2 по продукту, маркетингу и развитию федеральных клиентов:

Андрей Патока

- Наша главная цель — сделать услуги Tele2 максимально прозрачными, честными и выгодными для клиентов. Tele2 стала трендсеттером на российском телеком-рынке благодаря запуску ряда уникальных продуктов, позволяющих клиентам управлять своими тарифами. Отметив востребованность этих услуг, мы пришли к выводу, что у абонентов должна быть полная свобода в конфигурации тарифа — это единственное, чего им не хватало. Обновленная линейка «Мой Tele2» дает пользователям возможность платить только за то, чем они действительно пользуются. Это настоящий конструктор, работающий на всех тарифных планах.

 

сегодня, в 16:28
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