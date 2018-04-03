Тульские спасатели отслеживают паводковую обстановку с воздуха

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Для более полного контроля возможных зон затопления работают беспилотные летательные аппараты.

С 3 апреля в тульском МЧС введен режим «Повышенная готовность». Мониторинг паводковой обстановки на реках области осуществляют 7 гидрологических постов Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, администрации муниципальных образований области развернули еще 20 временных гидропостов на период половодья.

Силами муниципальных образований и Главного управления МЧС России по Тульской области организован мониторинг подъема уровня воды в районах возможного подтопления 20 низководных мостов: это Тула , Ефремов , Белевский, Одоевский, Суворовский, Щекинский, Плавский, Куркинский, Кимовский и Дубенский районы.

Для более полного контроля возможных зон затопления работают беспилотные летательные аппараты, которые совершают мониторинг и осуществляют высококачественную съемку. Благодаря полученной фото- и видеоинформации специалисты получают точную информацию.

В ходе выполнения полета по маршруту авиационного патрулирования территории оператор, осуществляет просмотр видеоизображения, передаваемого с беспилотного летательного аппарата в режиме реального времени и ведет наблюдение.

3 апреля сотрудники Главного управления МЧС России по Тульской области провели авиаразведку беспилотными летающими аппаратами в Суворовском районе. В ходе авиаразведки затопленных низководных мостов, участков дорог и приусадебных участков не обнаружено.

Завтра, 4 апреля, оперативные группы проведут разведку в Ефремовском и Суворовском районах.

Напоним, пика паводка в Туле ждут 8-10 апреля.

МЧС предупреждает

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