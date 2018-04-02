Тулячка Софья Макеева со скандалом покинула шоу «Холостяк»

Тульская фотомодель Софья Макеева 1 апреля покинула проект «Холостяк» на канале ТНТ. Главный герой шоу – певец Егор Крид, устроил «разбор полётов» в конце очередной серии.

Выяснилось, что девушка завязала роман с одним из участников съёмочной группы, но боялась рассказать об этом Егору:

Я не знала и даже представить себе не могла, как он на это отреагирует. К тому же я боялась, что это негативно отразится на работе моего возлюбленного.

Правду завидному холостяку открыли другие участницы проекта, после этого Софья Макеева распрощалась с Кридом. О том, как всё начиналось, можно прочитать здесь.