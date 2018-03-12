Модель из Тулы поборется за сердце «Холостяка» Егора Крида

Стоп-кадр из рекламного ролика.

Шоу канала ТНТ «Холостяк» — о любви. Стартовал уже шестой сезон, главным героем которого стал герой девичьих снов, певец, композитор, музыкант Егор Крид. По словам создателей шоу, никогда холостяк не был таким молодым, дерзким, бескомпромиссным и откровенным.

В свое время героями «Холостяка» становились двое туляков — певец, актер Алексей Воробьев и актер, звезда сериала «Интерны» Илья Глинников. А сейчас на «Холостяке» — тулячка Соня Макеева, известная тульская модель, умница и красавица.

Соня Макеева родилась 2 июня 1998 года в Туле, сейчас девушка живет на два города — Тулу и Москву, ездит на съемки в другие страны. Как модель Соня очень успешна — ее фото украшают глянцевые журналы, она снимается для рекламы известных брендов. Например, в рекламе жевательных конфет:



В 2018 году Соня решила поучаствовать в шоу «Холостяк» на канале ТНТ. Девушка прошла кастинг и стала одной из 25 участниц шестого сезона шоу.



Кстати, Егор Крид — самый молодой холостяк за всю историю проекта, ему всего 23 года. Выбор главного героя продюсерам дался нелегко. На эту роль рассматривали многих известных женихов, но все же остановились на Егоре Криде. Музыкант поразил продюсеров своей серьезностью и мудростью, присущей зрелому мужчине.

Поверить в настоящую любовь и встретить ее в обычной жизни Криду мешает популярность. СМИ неустанно приписывают ему романы с самыми жаркими красотками, но по-настоящему запасть в сердце музыканта пока не удается никому.

Шестой сезон шоу «Холостяк» снимался в самых красивых уголках мира. Основные съемки проходили в Барселоне и в Дубаи. Свидания поразят воображение искушенных зрителей: полет на вертолете над вулканическим парком Гарочча и остановка в кратере дремлющего вулкана, «прогулка» по одной из самых опасных троп мира — тропе короля Эль-Каминито-дел-Рей, охота на привидений в заброшенном кинотеатре, исповедь в церкви и многое другое.



Егор Крид и Соня Макеева, 1-я серия шоу.

Мария Никольская, продюсер шестого «Холостяка»:

- Основное отличие этого сезона от остальных в том, что мы не смогли удержать в тайне имя главного героя до съемок проекта в связи с его огромной популярностью. В итоге большинство участниц знали или догадывались о том, что холостяком будет Егор Крид. Многие, как оказалось, были с ним знакомы до проекта. Одна из девушек буквально за два дня до начала съемок «Холостяка» снималась с ним в рекламе, другая дружила с ним много лет, некоторые из претенденток его фанатки. В общем, интриг в связи с этим сразу образовалось очень много.



Соня Макеева в шоу «Холостяк» на ТНТ.

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