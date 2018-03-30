В центре Тулы при раскопках нашли фундамент древней церкви

Фото из архива Myslo.

В центре Тулы продолжаются работы по реконструкции и замене коммуникаций. Как сообщили Myslo в администрации города, 30 марта во время проведения работ на месте будущего фонтана строители обнаружили часть фундамента старинной церкви.

По предварительной оценке археологов, находка датируется XVIII веком.

из истории

Ранее всю Крестовоздвиженскую площадь занимала одноименная церковь. На этом месте в 1611 году была построена деревянная церковь с приделом Дмитрия Солунского. В 1696 году она сгорела и на ее месте построили каменную церковь и освятили под тем же именем. Но из-за болотистой местности храм быстро обветшал и был разобран в 1759 году. На его месте была построена новая церковь, которую в 1933 году снесли.

Подробнее об истории храма, площади и улицы Металлистов читайте в специальном материале Myslo.