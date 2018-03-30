Молодежка «Арсенала» разгромно проиграла московскому «Динамо»

Фото пресс-служы ПФК «Арсенал».

Встреча в Химках завершилась со счетом - 6:0.

30 марта на поле в Химках дублеры «Арсенала» встретились с молодежкой столичного «Динамо».

Уже в первом тайме туляки пропустили 3 мяча. Второй тайм прошел по похожему сценарию. Нападающий «Динамо» Михаил Агеев отправил в ворота оружейников еще 3 мяча.

Итог игры — 6:0 в пользу игроков столичного клуба.

Арсенальцы потерпели первое крупное поражение в текущем сезоне, которое для дублеров стало и самым крупным в истории выступлений в премьер-лиге.