В Туле «Гостинка», цирк и музей оружия включат синюю подсветку

2 апреля вечером они примут участие в акции «Зажги синим» с целью привлечения внимания к проблемам аутизма.

Вечером 2 апреля 2018 года такие тульские достопримечательности и предприятия торговли, как ЦПКиО имени Белоусова , Тульский государственный музей оружия, ТРЦ «Гостиный двор» и Тульский государственный цирк примут участие в акции «Зажги синим».

По всему миру в этот день сотни зданий и достопримечательностей подсвечивают синими прожекторами. Акция получила название «Light It Up Blue» — «Зажги синим» — и проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания власти и простых граждан к проблемам аутизма.

В связи с высокими темпами роста заболеваемостью аутизмом резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля объявлено Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

Аутизм — тяжелое нарушение развития. На сегодняшний день 1 из 68 детей рождается с аутизмом. Однако во многих случаях ранняя диагностика заболевания и медицинская, психологическая и педагогическая поддержка дает положительные результаты. Поэтому исключительно важно повышать информированность населения о симптомах аутизма.