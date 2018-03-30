новости
новости
Регистрация
В Туле «Гостинка», цирк и музей оружия включат синюю подсветку

В Туле «Гостинка», цирк и музей оружия включат синюю подсветку

2 апреля вечером они примут участие в акции «Зажги синим» с целью привлечения внимания к проблемам аутизма.

Вечером 2 апреля 2018 года такие тульские достопримечательности и предприятия торговли, как ЦПКиО имени Белоусова, Тульский государственный музей оружия, ТРЦ «Гостиный двор» и Тульский государственный цирк примут участие в акции «Зажги синим».

По всему миру в этот день сотни зданий и достопримечательностей подсвечивают синими прожекторами. Акция получила название «Light It Up Blue» — «Зажги синим» — и проводится в знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания власти и простых граждан к проблемам аутизма.

 

В связи с высокими темпами роста заболеваемостью аутизмом резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 2 апреля объявлено Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма.

Аутизм — тяжелое нарушение развития. На сегодняшний день 1 из 68 детей рождается с аутизмом. Однако во многих случаях ранняя диагностика заболевания и медицинская, психологическая и педагогическая поддержка дает положительные результаты. Поэтому исключительно важно повышать информированность населения о симптомах аутизма.

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
подсветказажги синимГостиный дворциркмузей оружияЦПКиОаутизм
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы при раскопках нашли фундамент древней церкви
В центре Тулы при раскопках нашли фундамент древней церкви
В Туле на улице Вильямса горят две квартиры в многоэтажке
В Туле на улице Вильямса горят две квартиры в многоэтажке
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.