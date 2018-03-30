Несколько населенных пунктов Тулы остались без воды

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Сотрудники «Тулагорводоканала» проводят плановые ремонтные работы по ряду адресов.

30 марта в нескольких населенных пунктах областной столицы по ряду адресов сотрудники «Тулагорводоканала» будут вести плановые ремонтные работы.

До окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Металлургов, 32;

ул. Волкова, 13 а, 13 б;

Скуратовский микрорайон, 6, 7, 8, 9;

п. Плеханово: ул. Заводская, 13, 14, 20, 22.

О времени окончания работ не сообщается.