Фото bfm74.ru
Несколько населенных пунктов Тулы остались без воды
Сотрудники «Тулагорводоканала» проводят плановые ремонтные работы по ряду адресов.
30 марта в нескольких населенных пунктах областной столицы по ряду адресов сотрудники «Тулагорводоканала» будут вести плановые ремонтные работы.
До окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Металлургов, 32;
- ул. Волкова, 13 а, 13 б;
- Скуратовский микрорайон, 6, 7, 8, 9;
- п. Плеханово: ул. Заводская, 13, 14, 20, 22.
О времени окончания работ не сообщается.
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