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В Киреевском районе сгорел дом: при пожаре пострадал мужчина
Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области

В Киреевском районе сгорел дом: при пожаре пострадал мужчина

Инцидент произошел сегодня ночью.

Ночью 30 марта в деревне Плеханова Киреевского района сгорел дом. Очевидцы сообщили о пожаре в «Единую службу спасения-112» в 2.55.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета.
С огнем удалось справиться уже в 3.08.
При пожаре пострадал 54-летний мужчина. Он получил ожоги плеча.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного - 112 и 101.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:01 0
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Деревня ПлехановаКиреевский районТульская область

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