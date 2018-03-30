В Киреевском районе сгорел дом: при пожаре пострадал мужчина

Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области

Ночью 30 марта в деревне Плеханова Киреевского района сгорел дом. Очевидцы сообщили о пожаре в «Единую службу спасения-112» в 2.55.

На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета.

С огнем удалось справиться уже в 3.08.

При пожаре пострадал 54-летний мужчина. Он получил ожоги плеча.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.

Причина пожара устанавливается.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного - 112 и 101.