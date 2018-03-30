Фото с места событий ГУ МЧС России по Тульской области
В Киреевском районе сгорел дом: при пожаре пострадал мужчина
Инцидент произошел сегодня ночью.
Ночью 30 марта в деревне Плеханова Киреевского района сгорел дом. Очевидцы сообщили о пожаре в «Единую службу спасения-112» в 2.55.
На место происшествия незамедлительно выехали 4 пожарных расчета.
С огнем удалось справиться уже в 3.08.
При пожаре пострадал 54-летний мужчина. Он получил ожоги плеча.
В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри.
Причина пожара устанавливается.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает:
При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону - 01 или с мобильного - 112 и 101.
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