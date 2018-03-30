В белевской «Пятерочке» нашли просрочку

Жители Белева пожаловались в Роспотребнадзор, что в магазине «Пятерочка» на ул. Рабочая, 98-а, продают просроченные продукты. Сотрудники ведомства проверили торговую точку и нашли три партии продуктов с истекшим сроком годности.

За выявленные нарушения в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении и назначено наказание - штраф 20 000 рублей.