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В белевской «Пятерочке» нашли просрочку
Фото из архива Myslo.

В белевской «Пятерочке» нашли просрочку

Роспотребнадзор снял с реализации 3 партии продуктов.

Жители Белева пожаловались в Роспотребнадзор, что в магазине «Пятерочка» на ул. Рабочая, 98-а, продают просроченные продукты. Сотрудники ведомства проверили торговую точку и нашли три партии продуктов с истекшим сроком годности.

За выявленные нарушения в отношении директора магазина возбуждено дело об административном правонарушении и назначено наказание - штраф 20 000 рублей.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:52 +3
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БелевТульская область

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