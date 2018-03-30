На Центральном стадионе в Туле появится многофункциональная спортивная площадка

Фото kenguru.pro

В новых залах будут проходить занятия единоборствами и тяжелой атлетикой.

В ближайшие 3 года в Туле пройдут работы по развитию спортивной инфраструктуры. Об этом на заседании совета по спорту сообщил глава профильного управления Михаил Трунов.

Так, будет проведен капитальный ремонт лыжной базы «Сплав». Сейчас идут работы по проектированию объекта.

В январе 2018 года территорию базы очистили от поросли и мусора, а также оборудовали лыжную трассу протяженностью 1, 2, 4 и 5 км.

По заявке туляков также планируется развитие стадиона «Арсенал». По программе «Народный бюджет – 2019» здесь будет создана современная площадка для воркаута и единоборств, а летом этого года появится крытый атлетический городок. На стадионе уже установлена система видеонаблюдения с функцией распознавания и идентификации лиц для выявления и пресечения административных правонарушений.

Также на территории стадиона «Арсенал» планируется строительство многофункционального центра с залами для занятий единоборствами, тяжелой атлетикой, игровыми видами спорта с трибунами на 300 мест.

В тульском Центре образования №8 появится новая спортивная площадка. В ближайшее время будет объявлен аукцион на проектирование спортивного объекта.

Производится ремонт велогородка на ул. Луначарского. Уже выполнены работы по подведению тепла, ремонту вентиляции.

В пос. Плеханово запланировано строительство футбольного поля на территории ФОКа по ул. Заводской, 21.

Планируется дополнительное освещение футбольного поля в пос. Косая Гора, где будут установлены мачты на 400 ЛК.