В Туле пройдёт Express Battle по паркуру и воркауту

В спортивном комплексе «Новое поколение» 14 апреля в 14.00 начнётся «Экспресс-Баттл» по различным видам уличного спорта – прыжкам на батуте, брейку, паркуру, воркауту и другим дисциплинам.

Побороться за первые места приедут молодые спортсмены из разных городов ЦФО. «Экспресс-Баттл» пройдёт при поддержке правительства Тульской области. Все подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.