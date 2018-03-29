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В Туле пройдёт Express Battle по паркуру и воркауту

В Туле пройдёт Express Battle по паркуру и воркауту

Лучшие уличные спортсмены встретятся в спорткомплексе «Новое поколение» 14 апреля.

В спортивном комплексе «Новое поколение» 14 апреля в 14.00 начнётся «Экспресс-Баттл» по различным видам уличного спорта – прыжкам на батуте, брейку, паркуру, воркауту и другим дисциплинам.

Побороться за первые места приедут молодые спортсмены из разных городов ЦФО. «Экспресс-Баттл» пройдёт при поддержке правительства Тульской области. Все подробности можно узнать в официальной группе мероприятия.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:26 +3
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