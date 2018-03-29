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«Веселые выходные в больнице»: объявлен сбор средств для больных раком тульских детишек

«Веселые выходные в больнице»: объявлен сбор средств для больных раком тульских детишек

Этот проект на краудфандинговой платформе Planeta.ru запустил благотворительный фонд «Живи».

Суть краудфандинга — привлечь жертвователей с помощью интересных лотов — подарков от партнеров.

Надежда Тимохина, менеджер БФ «Живи»

Цель нашего проекта — собрать средства на организацию творческих мастер-классов для тяжелобольных детей онкологического отделения Тульской детской областной клинической больницы. Наш фонд поддерживает детское отделение онкологии, гематологии и химиотерапии в этой больнице с 2016 года. За время сотрудничества в рамках программы «Мир в красках», которая направлена на то, чтобы сделать пребывание маленьких пациентов в детских онкогематологических отделениях максимально комфортным, нам удалось реализовать в отделении многое: создать детскую комнату с библиотекой, организовать игровое и досуговое пространство для детей и родителей, модернизировать учебный класс на базе отделения и приобрести необходимую учебную литературу, а также сделать художественное оформление стен в отделении.


Сложное лечение в детском отделении онкологии, гематологии и химиотерапии в течение года проходят более 300 детей. Средняя продолжительность нахождения ребенка со злокачественным заболеванием крови в стационаре — от 6 месяцев до 1,5 лет.

В это время он вырван из привычной обстановки, не имеет возможности общаться с друзьями, играть и развиваться, как другие дети. Очень важную помощь, которую в данной ситуации может оказать благотворительный фонд для маленькому пациенту — это облегчить их страдания от резкой смены привычной жизненной обстановки и тяжелых болезненных процедур, создавая для них максимально комфортные условия в отделениях.

С этой целью фонд организует еженедельные творческие мастер-классы для тяжелобольных детей, которые помогают им отвлечься от тяжелого изнурительного лечения и снижают стресс от пребывания в больнице. На организацию творческих занятий на постоянной основе в течение года необходима сумма в размере 192 000 рублей.


- Мы запустили кампанию на краудфандинговой платформе Planeta.ru под названием «Веселые выходные в больнице» по сбору средств на организацию творческих мастер-классов для тяжелобольных детей, — продолжает Надежда Тимохина. - Краудфандинг дает участникам процесса возможность поддержать проект, получая за участие вознаграждения. Мы подготовили порядка 18 подарков, которые можно получить, пожертвовав на наш проект. Например, 10 сертификатов на участие в мастер-классе «Тульский пряник своими руками» в Музее международного пряника. На данный момент собрана сумма в 75 866 рублей, до конца проекта осталось 2 недели. Туляки, присоединяйтесь!

Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 10:57 0
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Люди
Надежда Тимохина
Место
Тулатульская областная детская больница

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