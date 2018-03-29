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В Туле на ул. Волнянского 30 марта ограничат движение

В Туле на ул. Волнянского 30 марта ограничат движение

Об этом автолюбителей информирует Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы.

30 марта на улице Волнянского будут проводить работы по удалению аварийных деревьев.

Вв целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения работ будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 10.00 до 15.00 по ул. Волнянского на участке от ул. Смидович до пр. Ленина.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:05 +1
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