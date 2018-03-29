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В Щекино на улице Советской горела квартира

В Щекино на улице Советской горела квартира

Пожар в жилом доме случился в полночь 29 марта.

29 марта 2018 года в 00.08 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной по адресу: Щекино, ул. Советская.

На место происшествия направили два пожарных расчета и автолестницу для работ на верхних этажах здания. По прибытии на место происшествия в 00.15 пожарные приступили к ликвидации горения. С открытым огнем удалось справиться в 00.20.

При пожаре никто не пострадал.

В результате происшествия квартира закоптилась по всей площади, полностью выгорели кладовая и прихожая.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 6 человек и 3 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

внимание!

При обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дым) необходимо незамедлительно сообщить в Единую службу спасения по городскому телефону -«01» или с мобильного — «112» и «101».

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:55 0
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