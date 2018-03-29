новости
новости
Регистрация
Роскачество проверило тульские стиральные порошки: Что показало исследование?

Роскачество проверило тульские стиральные порошки: Что показало исследование?

Сразу два тульских порошка – «Миф» и Ariel оказались слишком пенистыми.

Роскачество завершило масштабное исследование стирального порошка. Эксперты выяснили, насколько качественно порошки отстирывают вещи, с какими видами пятен справляются, и как влияют на здоровье человека.

По результатам исследований выяснилось, что стиральные порошки торговых марок «Миф» и Ariel, произведенные в Тульской области, абсолютно безопасны, однако слишком сильно пенятся.

В веерном исследовании Роскачества участвовал 31 бренд стирального порошка для цветного белья. В поле зрения экспертов попали и порошки из Тульской области торговых марок «Миф» и Ariel. Специалисты измерили уровень пены, образующейся при стирке в машинке – он не должен превышать по стандарту Роскачества 180 мм (избыток пены ухудшает качество стирки).

Тульские порошки не соответствуют этому требованию: «Миф» во время стирки образует 196 мм пены, а Ariel 190 мм. Также в этот список вошли порошки Sarma, Dosia, «Обычный порошок», «Рецепты чистоты», Reflect, «Миф», Free time, Ariel, Sorti, Econel. Это не является нарушением, однако лишает их возможности претендовать на Знак качества.

Всего в исследование Роскачества вошел 31 бренд стирального порошка. Это, в том числе, Ariel, Tide, Persil, Amway, Bimax, Meine Liebe, Sarma, Sorti, Burti COLOR, «Аист», «Биолан», «Миф», «Обычный порошок», «Пемос». Большая часть порошков (22) произведена в России, остальные – в Германии, Австралии, Республике Беларусь, Бельгии, Дании, США и Южной Корее.

 

Полностью результаты исследования можно посмотреть здесь.

Ссылка на исследование Роскачества здесь.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:43 +1
Другие статьи по темам
Событие
стиральный порошокРоскачествоисследования
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Проверка ТЦ в Туле: В Большом универмаге нарушены все нормы безопасности
Проверка ТЦ в Туле: В Большом универмаге нарушены все нормы безопасности
Судебные приставы: Тульские коллекторские агентства ждет проверка
Судебные приставы: Тульские коллекторские агентства ждет проверка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.