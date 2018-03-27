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Что случилось с «Билайном»: комментарий
Фото euroroaming.ru

Что случилось с «Билайном»: комментарий

Тульские абоненты Билайна сообщают сегодня о сбоях в мобильной сети.

Тульские пользователи сервиса Downdetector жалуются на сбои в сети Билайн. По словам абонентов, всплеск сбоев пришелся на 10 утра.

«Тульская область, не проходят звонки из сети Билайн, но мобильный интернет работает», – отмечает пользователь под ником Burj.

В пресс-службе мобильного оператора пояснили, что «Билайн» проводил плановые работы по профилактике сети. На текущий момент сеть работает в обычном режиме.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:15 +1
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