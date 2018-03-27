новости
новости
Регистрация
Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина

Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина

Иномарка неплательщицы арестована и отправлена на реализацию.

На исполнении в отделе судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с А. задолженности по кредиту на сумму более 500 тыс. рублей.

Получив кредит и воспользовавшись денежными средствами, А. не спешила возвращать долг банку и никаких мер по выплате кредита не принимала.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что на А. зарегистрирован автомобиль Mitsubishi Pajero.

Совместно с представителем взыскателя судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по месту регистрации должницы, где в отношении принадлежащего ей автомобиля был составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство было изъято и передано на ответственное хранение взыскателю.

Затем автомобиль должницы будет отправлен на реализацию в счет погашения задолженности по кредиту.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 11:39 +4
Другие статьи по темам
Событие
кредитдолгиавтомобильарестприставы
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Что случилось с «Билайном»: комментарий
Что случилось с «Билайном»: комментарий
Туляки скорбят вместе с Кемерово: Цветы, панихида, стена плача
Туляки скорбят вместе с Кемерово: Цветы, панихида, стена плача
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.