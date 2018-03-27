Из-за долгов по кредиту приставы арестовали автомобиль жительницы Алексина

На исполнении в отделе судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области находится исполнительное производство о взыскании с А. задолженности по кредиту на сумму более 500 тыс. рублей.

Получив кредит и воспользовавшись денежными средствами, А. не спешила возвращать долг банку и никаких мер по выплате кредита не принимала.

Судебным приставом-исполнителем было установлено, что на А. зарегистрирован автомобиль Mitsubishi Pajero.

Совместно с представителем взыскателя судебным приставом-исполнителем осуществлен выход по месту регистрации должницы, где в отношении принадлежащего ей автомобиля был составлен акт описи и ареста, после чего транспортное средство было изъято и передано на ответственное хранение взыскателю.

Затем автомобиль должницы будет отправлен на реализацию в счет погашения задолженности по кредиту.