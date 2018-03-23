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Тульский медцентр изобрел уникальный метод исследования женского здоровья

Тульский медцентр изобрел уникальный метод исследования женского здоровья

Myslo узнал подробности о новом методе у врача Центра новых медицинских технологий Алины Ламброзовой.

Тульское ООО «Центр новых медицинских технологий» подало в Роспатент заявки на патенты на новый способ диагностики и техническое устройство, позволяющие точно определить состояние женского здоровья.

Myslo узнал подробнее о новом методе у врача акушер-гинеколога, эндокринолога, репродуктолога ЦНМТ Алины Ламброзовой.

 

Алина Ламброзова

- Разработанный способ основан на том, что физико-химические изменения в очаге воспаления (в том числе изменение уровня некоторых ионов) сохраняются значительно дольше, чем клинические проявления воспаления.  Таким образом, определение уровня физико-химических показателей в женских половых органах позволяет выявить скрытое воспаление даже при отсутствии клинических симптомов.  Для ионометрии женских половых органов разработали оригинальную методику и специальное устройство.

 

Учитывая, что воспалительные заболевания женских половых органов – эндометрит, цервицит, аднексит являются наиболее частой причиной бесплодия, разработанный метод направлен, прежде всего, на улучшение результатов вспомогательных репродуктивных технологий - ЭКО.  При хроническом воспалении в полости матки создаются такие условия, при которых эмбрион просто не может прижиться к слизистой оболочке и погибает. При этом ни естественное, ни искусственное оплодотворение невозможно.

Исследование занимает несколько минут, в него входит привычный осмотр на гинекологическом кресле и введение в полость матки специального зонда. Исследование происходит минимально травматично и безболезненно. Результаты получают во время исследования. При наличии отклонений выполнение ЭКО нецелесообразно, сначала необходим курс противовоспалительной  терапии.

Таким образом, метод позволяет оценить состояние женских репродуктивных органов, выявить причину бесплодия и спрогнозировать результат программы ЭКО.  Главное, что метод позволяет выявить тех женщин, у которых программа ЭКО будет неэффективной и отложить программу ЭКО до устранения причины. Такой подход во многих случаях позволяет избежать агрессивного гормонального лечения, психологической травмы супругов и неоправданных материальных затрат.  Разработанный метод существенно повышает эффективность работы по преодолению женского бесплодия.

Подробное интервью о новом методе читайте в ближайшее время в рубрике «Город».  Врачам акушер-гинекологам информация о разработанном методе будет представлена на ближайшем заседании научного общества в апреле 2018 года.

 

«Центр новых медицинских технологий (ЦНМТ)» появился в Туле в 2003 году. Направлений, по которым работает Центр, много, но в числе основных – репродуктивное здоровье женщин и мужчин. За 15 лет врачи накопили богатый опыт ЭКО и теперь успешно помогают тулякам, а также жителям других регионов побороть бесплодие и родить здорового ребенка.

Одно из главных правил ЦНМТ – не только использовать передовые методы лечения и диагностики, но и совершенствовать их. Медики «Центра новых медицинских технологий» разработали и успешно применяют на практике более десятка уникальных методов лечения. Теперь этот список пополнил и новый метод диагностики женского здоровья.

 

о возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

 

 

 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 12:49 +2
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Алина Ламброзова
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Тульская областьТула
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женское здоровье

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