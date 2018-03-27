Туляки сообщают о сбоях в сети Билайн

Резкий всплеск сбоев в сети пришелся на 10 утра.

Тульские абоненты Билайна сообщают сегодня о проблемах в мобильной сети. Информацию подтверждает и сервис Downdetector, фиксирующий сбои в сети мобильных операторов, интернет-провайдеров и т.д. Сервис зафиксировал всплеск сбоев в сети в 10 утра 27 марта.

На сайте компании информации о причинах сбоя не сообщается.

«Тульская область, не проходят звонки из сети Билайн, но мобильный интернет работает», – отмечает пользователь сервиса Downdetector под ником Burj.

Помимо Тульской области проблемы в сети отмечают жители Великого Новгорода, Иваново, Владимира, Ярославской области, Костромской области.

На сервисе есть карта, где замечены отказы сети Билайн: