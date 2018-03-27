Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником
Росгвардия отмечает свой праздник 27 марта.
В поздравлении, адресованном сотрудникам Росгвардии губернатором Алексеем Дюминым, говорится:
«Уважаемые сотрудники Росгвардии!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Вы стоите на страже спокойствия наших граждан, надежно защищаете общество от проявлений терроризма и экстремизма.
Эта непростая задача требует от вас высокой ответственности, профессионализма и отваги. По долгу службы вам нередко приходится отправляться в длительные командировки, рисковать здоровьем и даже жизнью. И во многом именно ваша самоотверженность служит залогом безопасности жителей Тульской области и всей России.
Благодарю вас за мужество, патриотизм и готовность всегда действовать быстро и решительно.
Уверен, что опыт, выдержка и верность присяге будут и впредь помогать вам успешно решать все задачи, стоящие перед Росгвардией.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!»
Myslo присоединяется к поздравлениям!
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