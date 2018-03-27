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Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Алексей Дюмин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

Росгвардия отмечает свой праздник 27 марта.

В поздравлении, адресованном сотрудникам Росгвардии губернатором  Алексеем Дюминым, говорится:

«Уважаемые сотрудники Росгвардии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы стоите на страже спокойствия наших граждан, надежно защищаете общество от проявлений терроризма и экстремизма.

Эта непростая задача требует от вас высокой ответственности, профессионализма и отваги. По долгу службы вам нередко приходится отправляться в длительные командировки, рисковать здоровьем и даже жизнью. И во многом именно ваша самоотверженность служит залогом безопасности жителей Тульской области и всей России.

Благодарю вас за мужество, патриотизм и готовность всегда действовать быстро и решительно.

Уверен, что опыт, выдержка и верность присяге будут и впредь помогать вам успешно решать все задачи, стоящие перед Росгвардией.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!»

Myslo присоединяется к поздравлениям!

 

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ отмечает свой профессиональный праздник — День войск национальной гвардии РФ. Он был установлен указом президента Владимира Путина 16 января 2017 года. До этого, начиная с 1996 года, ежегодно 27 марта отмечался как День внутренних войск МВД России, на основе которых 5 апреля прошлого года и была создана Росгвардия.


Подробнее на ТАСС:
tass.ru/politika/412
сегодня, в 09:48 −2
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