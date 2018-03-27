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Пожар на ул. Металлургов в Туле: Официальные данные

Пожар на ул. Металлургов в Туле: Официальные данные

При возгорании квартиры пострадала 79-летняя женщина. Спасти ее не удалось.

27 марта 2018 года в 7.37 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной по адресу: Тула, ул. Металлургов, 60.

На место происшествия незамедлительно выехали по два пожарных расчета ПСЧ-2, ПСЧ-3, по одному пожарному расчету ПСЧ-11, ПСЧ-6 и автолестница для работ на верхних этажах здания.

По прибытии на место происшествия, в 7.43, пожарные приступили к ликвидации горения. Открытое горение было ликвидировано в 7.46.

Звеном газодымозащитной службы спасено 15 человек.

Имеется пострадавший. По информации Myslo, пенсионерка, несмотря на усилия врачей, скончалась.


В результате происшествия выгорела кухня размером 3×3 м, закоптились стены и потолок по всей площади.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 22 человека и 7 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.

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В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 1
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 2
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 3
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 4
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 5
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 6
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 7
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 8
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 9
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 10
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 11
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 12
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 13
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 14
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 15
В Туле в горящей квартире едва не погибла пенсионерка, Фото: 16
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:39 +2
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